Москва, 7 декабря, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили украинский танк в курском приграничье барражирующим боеприпасом «Ланцет». Кадры поражения боевой машины опубликованы 7 декабря в Telegram-канале Минобороны РФ.

Марина Лысцева/ТАСС

Вражеский танк Т-64 обнаружили в приграничном районе Курской области разведчики группировки войск «Север». На записи видны взрыв, детонация боекомплекта танка и пожар.

«В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» танк боевиков ВСУ был уничтожен», — говорится в описании видео.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны показало кадры уничтожения пункта временной дислокации военных ВСУ в Волновахском районе ДНР с помощью тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк». Удар с помощью ТОС-1А был нанесён в районе посёлка Разлив к западу от Курахово, противник потерял до 45 бойцов.