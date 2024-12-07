Минск, 7 декабря, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Решение о размещении ракетных комплексов средней дальности «Орешник» в Белоруссии принято в ответ на шаги США и Германии по развёртыванию ракет аналогичного типа в Европе. Об этом в субботу, 7 декабря, заявил заместитель начальника Генштаба вооружённых сил страны Сергей Лагодюк, передаёт «БелТА».

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы получили от своего главнокомандующего задачу: совместно с российскими специалистами наш военно-промышленный комплекс будет и далее развивать это оружие», — сказал Лагодюк.

Уже сейчас уровень локализации в этом комплексе белорусских предприятий очень велик, добавил заместитель начальника Генштаба, сказано в сообщении.

6 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить «Орешник» в Белоруссии. Путин поддержал эту инициативу и отметил, что размещение комплексов в Белоруссии станет возможным во второй половине 2025 года, когда Россия нарастит выпуск этого вооружения.

Как передавало ИА Регнум, Лукашенко 6 декабря также заявил, что Минск сам будет определять потенциальные цели для ракет «Орешника». Путин согласился с этим подходом. Затраты на размещение «Орешника» в Белоруссии будут минимальными, а комплексы будут поступать в Белоруссию параллельно с получением их российскими военными, отметил президент России.

21 ноября Путин заявил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и отметил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.

Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент. Объекты для поражения будут определяться исходя из угроз, Россия имеет право атаковать в том числе и объекты стран НАТО, добавил Путин.