Вашингтон, 7 декабря, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Пентагон заключил контракт с американской компанией SpaceX, главой которой является миллиардер Илон Маск, о расширении доступа терминалов Starlink на Украине к военизированной системе Starshield. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщило американское агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Компания SpaceX получила контракт Пентагона на расширение доступа Украины к более защищённой, военизированной версии своей спутниковой сети Starlink. Контракт означает, что 2,5 тыс. терминалов Starlink, которые уже находятся на Украине, получат доступ к Starshield, закрытому и зашифрованному сигналу через Starlink, который сложнее взломать или заглушить», — указано в сообщении.

Агентство отмечает, что после реализации поручения Пентагона на Украине будет функционировать в общей сложности 3 тыс. терминалов Starshield. Также уточняется, что данный контракт был заключён в августе, ещё до победы на выборах президента США Дональда Трампа.

ВСУ используют сеть спутников Starlink для обеспечения связи с самого начала конфликта на Украине. Агентство Bloomberg ранее сообщало, что минобороны США заплатило SpaceX $23 млн за поставку терминалов Starlink киевскому режиму.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что доступ к интернету за счёт модулей Starlink — один из ключевых факторов, гарантирующий Украине возможность противостоять России.

Украинские военные тем не менее столкнулись с большими потерями и трудностями со связью в ходе боевых действий в Курской области. Так, в ВСУ пожаловались телеканалу CNN на проблемы со связью, указывая на помехи для GPS и неработающий Starlink в ряде районов.

5 ноября швейцарская газета NZZ написала, что Маск, изменивший своё отношение к Украине и её военно-политическому руководству, может отключить весь спутниковый интернет подразделениям Вооружённых сил Украины (ВСУ), если этого пожелает Трамп. Также издание обвинило миллиардера в том, что за счёт отключения спутникового интернета Starlink над Крымом он позволил ВС РФ предотвратить как минимум одну масштабную атаку ВСУ на регион.