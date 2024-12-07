Москва, 7 декабря, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили село Берестки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Берестки Донецкой Народной Республики», — говорится в ежедневной сводке о проведении специальной военной операции, опубликованной в Telegram-канале оборонного министерства.

Также за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, под удары российской авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии попали скопления живой силы и военной техники украинской армии в 142 районах. Потери противника составили около 1560 человек.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря подразделения группировки ВС РФ «Восток» освободили населённые пункты Пустынка и Сухие Ялы в ДНР. На этом направлении ВС РФ нанесли удары по живой силе и тяжёлой технике 19 бригад Вооружённых сил Украины и нацгвардии и отразили 72 контратаки украинских военных.

Ранее, в период с 30 ноября по 6 декабря ВС РФ также освободили Петровку в ДНР и Новодаровку в Запорожской области.

7 декабря Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские бойцы выбили украинские подразделения из села Плёхово в Курской области. По информации военных, в населённом пункте идёт зачистка для продвижения к Гуево в Суджанском районе.

В течение осени 2024 года российская армия освободила 88 населённых пунктов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской, Херсонской, Курской и Харьковской областях.