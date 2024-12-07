Доха, 7 декабря, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами МИД Турции и Ирана Хаканом Фиданом и Аббасом Аракчи началась в катарской столице Дохе, переговоры посвящены ситуации в Сирии. Об этом сообщили 7 декабря в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Диалог проходит в рамках астанинского формата.

"Лавров принимает участие во встрече министров иностранных дел в астанинском формате», - отметил МИД РФ в своём Telegram-канале.

Эскалация, которая наблюдается на сирийской территории, является основным вопросом разговора министров.

Цель астанинского формата является завершение гражданской войны в Сирии. Россия, Иран и Турция в этом процессе функции гарантов. Кроме того, в формате участвуют официальные власти и повстанцы, а также страны-наблюдатели: Иордания, Ирак, Ливан.

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