Москва, 7 декабря, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Испытания российской ракеты «Циркон» вызвали панику у западных политиков, отметил в пятницу, 6 декабря, в своей статье для издания InfoBRICS военный эксперт Драго Боснич.

Павел Львов/РИА Новости

Тревога Запада вызвана, в частности, многоцелевым потенциалом ракеты, которую можно запускать с различных носителей — подводных лодок, боевых кораблей или наземных пусковых площадок, указал автор. Он также отметил, что Запад значительно отстаёт от РФ в развитии гиперзвуковых технологий и потому вынужден прибегать к дезинформации.

«Чтобы замаскировать своё отставание (измеряемое уже десятилетиями) в гиперзвуковых технологиях, политический Запад обычно прибегает к пропаганде, чтобы очернить «Циркон», в первую очередь продвигая смехотворную историю о том, что неонацистская хунта (киевский режим. — Прим. ред.) сбила треть всех «Цирконов», выпущенных российскими военными. Однако ни один сколь-либо информированный военный источник не воспринимает такие заявления всерьёз», — отметил автор.

Боснич также отметил, что развертывание «Циркона» на наземных пусковых площадках значительно уменьшит возможности сил НАТО вести наземные боевые действия, поскольку под угрозой удара окажутся как значимые объекты, так и большие скопления войск.

«Циркон» дополняет российский арсенал гиперзвукового оружия, куда также входят «Искандер-М», «Кинжал» и «Орешник», добавил автор.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря российские ВМФ и ВКС в ходе учений провели совместные пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования в Восточном Средиземноморье. Фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Головко» выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск» произвела пуск крылатой ракеты «Калибр». Также в учениях участвовали истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Часть боевых упражнений выполнялась с применением новейших средств, недавно принятых на вооружение, отметила пресс-служба Минобороны. Все назначенные объекты были поражены.