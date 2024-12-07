Нижний Новгород, 7 декабря, 2024, 15:31 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде представили проект уникальной онлайн-платформы «Творцы атомных городов». Презентация прошла в рамках окружного фестиваля-форума «Российская креативная неделя ― Волга». Об этом 7 декабря рассказали в пресс-службе форума.

VK/Российская креативная неделя

Отмечается, что платформа создана для продвижения, популяризации и реализации продукции мастеров, ремесленников и других представителей креативных индустрий из городов присутствия госкорпорации «Росатом».

«Проект «Творцы атомных городов» направлен на выявление и поддержку уникальных мастеров, которых очень много в регионах присутствия атомной отрасли. Нам важно создать возможности для того, чтобы познакомить с их творчеством широкие аудитории, что может стать первым шагом к коммерциализации их продукции. Наши мастера из атомных городов создают уникальные произведения, которые достойны самых высоких оценок», ― пояснила генеральный директор АНО «Энергия Развития» госкорпорации «Росатом» Ольга Шкабардня.

В рамках «Российской креативной недели ― Волга» состоялось предварительное открытие выставки-ярмарки продукции участников проекта «Творцы атомных городов». Здесь представили более 250 изделий 36 мастеров из Волгодонска, Глазова, Димитровграда, Заречного, Краснокаменска, Нововоронежа, Новоуральска, Озерска, Полярных Зорь, Сарова, Снежинска, Соликамска, Соснового Бора, Трехгорного, Усолья-Сибирского и Электростали.

Основной запуск выставки планируется 15 декабря. Она увеличится в два раза.

Как сообщало ИА Регнум, госкорпорация «Росатом» и VK провели 9 ноября научно-популярный фестиваль «ВНауке» в музее «АТОМ» на ВДНХ. Павильон превратился в научный комплекс с тремя тематическими зонами — «Лаборатория будущего», «Лаборатория знаний» и «Лаборатория жизни».