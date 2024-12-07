ДНР, 7 декабря, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Российские военные применили тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк», чтобы уничтожить пункт временной дислокации бойцов противника в Волновахском районе ДНР. Об этом сообщило 7 декабря в Telegram-канале Минобороны РФ.

Александр Река/ТАСС

Удар с помощью ТОС-1А нанесли по силам ВСУ в районе посёлка Разлив. Потери украинских войск превысили 40 военных.

«В результате удара уничтожено до 45 боевиков», — говорится в описании видео с ударом «Солнцепёка».

Посёлок Разлив находится менее чем в 20 км к западу от города Курахово в ДНР. Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря российские военные, по информации силовиков, фактически перерезали трассу из Курахово в Запорожье, чем не оставили Вооружённым силам Украины (ВСУ) шансов покинуть город. В силовых структурах добавили, что оборона ВСУ к северу от Курахово продавлена.

Военный ВСУ с позывным Мучной 6 декабря сообщил, что украинские силы фактически окружены в сёлах Анновка и Весёлый Гай южнее города Курахово. По его информации, ВСУ попали в окружение после резкого прорыва российских военных к селу Успеновка.