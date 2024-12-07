Москва, 7 декабря, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Модель Анна Линникова, обладательница титула «Мисс Россия — 2022», подверглась нападению таксиста-мигранта в Санкт-Петербурге. Подробности инцидента девушка рассказала 7 декабря РЕН ТВ.

РИА Новости/Алексей Никольский Победительница конкурса «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова

Днём 5 декабря, по словам Линниковой, она вызвала такси экономкласса. С самого начала ей показалось, что водитель ведёт себя агрессивно. Мужчина не довёз девушку до нужного дома, а когда она попросила проехать ещё, заявил, что ей пора «вываливаться».

После того как модель вышла из машины и пригрозила оставить отрицательный отзыв о поездке, таксист — мужчина неславянской внешности 45-50 лет — догнал её и напал.

«Он хотел распускать руки, схватил меня, я позвонила в полицию. Они сразу приехали, сказали, нужно написать заявление. Честно сказать, времени заявление писать не было, надо было успеть на работу», — пояснила модель.

РИА Новости/Алексей Никольский Анна Линникова

В компании-агрегаторе Линниковой пообещали принять меры и вернуть деньги за поездку.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в подмосковном Солнечногорске задержали таксиста-мигранта, который 12 ноября напал на участника спецоперации с ампутированными пальцами ноги. Конфликт произошёл из-за малозначительного повода. Водитель выбросил из машины костыли пассажира и вытолкнул того с заднего сиденья. После этого прыгнул на травмированную ногу участника СВО, а затем уехал. Пострадавшему пришлось обратиться к врачам. В отношении мигранта возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

В августе в Москве таксист-мигрант напал на пассажирку, которая попросила его не смотреть за рулём видео. Он накричал на женщину и высадил её посреди оживлённой трассы. Женщина написала заявление в полицию, после чего выяснилось, что ранее другой пассажир обвинил водителя в избиении и вымогательстве.