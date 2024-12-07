Москва, 7 декабря, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Столичные службы ЖКХ переведены в режим повышенной готовности в связи со снегопадом. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается снег, его прирост за сутки может составить до одиннадцати сантиметров. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. В уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников», — приводятся в публикации слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он уточнил, что коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По его словам, на улицах столицы проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололёдной обработкой по мере выпадения осадков.

Также в материале указано, что на МКАД и в ТиНАО дополнительно организовано дежурство тягачей для оказания необходимой помощи водителям грузовых автомобилей.

Как передавало ИА Регнум, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столице днём 7 декабря столбики термометров опустятся до –1…–3 градусов, а по области ― до –6 градусов и пойдёт заметный снег. Такая же температура прогнозируется и в ночь на 8 декабря. Синоптик добавил, что в выходные в столице прогнозируется мокрый снег, к 9 декабря выпадет от 5 до 10 мм, а в некоторых местах — до 15 мм.

7 декабря МЧС России по столице предупредило москвичей о сильном снеге и гололедице на дорогах. В связи с непогодой москвичам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Водителям рекомендовали значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать обгонов, а также парковать автомобили вдали от деревьев.