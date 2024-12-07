Москва, 7 декабря, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Гостиничный комплекс появится на месте бывшего санатория «Жемчужина» в Ялте, в который компания «Визант Групп» российского миллиардера Аркадия Ротенберга вложит более 15 млрд рублей. Об этом предприниматель рассказал 7 декабря изданию РБК.

РИА Новости/Константин Михальчевский Замок «Ласточкино гнездо» в посёлке Гаспра Ялтинского городского округа Крыма

«Предварительный объём инвестиций на текущий момент — более 15 миллиардов рублей», — отметил бизнесмен.

В рамках проекта возведут два отеля: четырёхзвездочный и пятизвёздочный. Первый будет рассчитан на 140 номеров, а второй — на 180. Кроме того, на базе «Жемчужины» создадут медицинский центр, четыре ресторана, конференц-залы и площадки, где можно будет проводить банкеты.

По информации журналистов, гостиничный комплекс, который создадут к к 2027 году, получит название «Рахиль» — в честь матери бизнесмена. Кроме того, в рамках проекта будет благоустроена территория за пределами этого объекта. В частности, появится пешеходный мост, ведущий к замку «Ласточкино гнездо».

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Аркадий Ротенберг заявлял, что в течение следующих пяти лет собирается направить более 129 млрд рублей в туристическую инфраструктуру в Сибири и Крыму. Он уточнял, что в Сибирском и Южном федеральных округах обустроят комплексные рекреационные и курортные территории «нового формата». По словам Ротенберга, в указанных регионах должны появиться отели, апартаменты, аквапарки, оздоровительные и развлекательные объекты. Первые очереди курортов предполагается запустить в Краснодарском крае, Крыму и на Алтае в 2026 году.

В июле 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что внутренний туристический поток в России растёт, и это связано с повышением привлекательности путешествий по стране и внешними факторами. Глава правительства отметил, что появляются маршруты по самым живописным уголкам и значимым культурным объектам.

В ноябре руководитель Крыма Сергей Аксёнов проинформировал, что в октябре 2024 года турпоток в регион вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, по его данным, с января по октябрь крымскую территорию посетили более 5 млн 587 тысяч туристов, что на 18% больше, чем в аналогичный период 2023 года.

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, к 2030 году на территории России создадут круглогодичные морские курорты, которые смогут принимать не менее 10 млн туристов в год. Такие курорты появятся на Балтийском, Азовском, Чёрном, Каспийском и Японском морях.