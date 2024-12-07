Москва, 7 декабря, 2024, 14:35 — ИА Регнум. В Москве в ближайшее время ожидается сильный снег и гололедица на дорогах. Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях распространила пресс-служба главного управления МЧС России по столице.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 16:00 7 декабря до 10:00 8 декабря местами в Москве ожидается снег, местами сильный, гололедица на дорогах», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В связи с непогодой москвичам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Водителям рекомендовали значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать обгонов, а также парковать автомобили вдали от деревьев.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря в Москве потеплеет до 0 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столице днём 7 декабря столбики термометров опустятся до –1…–3 градусов, а по области ― до –6 градусов и пойдёт заметный снег. Такая же температура прогнозируется и в ночь на 8 декабря.

Синоптик добавил, что в выходные в столице прогнозируется мокрый снег, к 9 декабря выпадет от 5 до 10 мм, а в некоторых местах — до 15 мм.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве в декабре ожидается температура воздуха на 1,5–2 градуса выше нормальных значений.