Берлин, 7 декабря, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии», кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель в субботу, 7 декабря, заявила, что хочет мира на Украине и прекращения поставок оружия ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Возглавляемую ею политическую силу Вайдель назвала партией мира.

«Мы хотим мира на Украине, мы не хотим каких-либо поставок оружия, мы не хотим никаких танков, мы не хотим никаких ракет. Мы не хотим поставок ракет Taurus Украине, которые сделают Германию участником конфликта», — сказала Вайдель на пресс-конференции.

Как передавало ИА Регнум, ранее 7 декабря «Альтернатива для Германии» выдвинула Вайдель на пост канцлера ФРГ. Решение должно быть утверждено на съезде партии в январе. Досрочные выборы в парламент Германии пройдут в феврале 2025 года.

В июне «Альтернатива для Германии» набрала 15,6% голосов на выборах в Европарламент в Германии и впервые в истории заняла второе место.

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Киев для переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Он объявил о выделении новой помощи Украине в размере 650 млн евро. Новый пакет помощи включает танки Leopard 1, боевые беспилотные летательные аппараты и зенитные ракетные комплексы Iris-T. При этом Шольц вновь отклонил просьбу киевского режима о поставке ракет Taurus.