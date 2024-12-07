Осло, 7 декабря, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Грузовое судно Finlandia Seaways, на борту которого находились ракеты системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS для Польши, село на мель у берегов Норвегии. Об этом сообщил 6 декабря норвежский журнал Forsvarets forum.

RS Horn

Инцидент произошёл ещё 5 декабря в проливе Кармсунн. Судно следовало из норвежского Оркангера. Планировалось, что оно прибудет в польский город Гдыня 7 декабря.

Зенитное вооружение, которое находится на корабле, должно быть размещено возле аэропорта Ясенка в городе Жешуве. Этот населённый пункт находится недалеко от польско-украинской границы. Кроме того, на корабле перевозились американские истребители F-35.

Предварительной причиной происшествия назвали сильный ветер. Судно, сев на мель, получило повреждение руля направления и гребного винта. Его отбуксировали к острову Хусой в провинции норвежской Тромс.

На судне находились 23 человека. Пострадавших нет. Груз, который перевозило судно, также остался невредимым. Сейчас изучаются альтернативные способы транспортировки вооружений.

Также планируется провести расследование причин инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года у берегов греческого острова Лесбос затонуло судно Raptor. Афинское агентство новостей АМНА утверждало, что судно якобы перевозило груз соли из Египта в Стамбул.

При этом греческая газета «Катимерини», ссылаясь на показания спасенного моряка, написала, что на борту корабля находился «подозрительный груз». По данным журналистов, судно находилось в «черном списке» международных контрольных органов (Paris MOU & Black Sea MOU) и шло на Украину, а в Стамбуле экипаж планировал дозаправить корабль.