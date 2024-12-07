Берлин, 7 декабря, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые в истории выдвинула кандидата на пост канцлера ФРГ, им стала сопредседатель партии Алиса Вайдель. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщило немецкое издание Bild.

IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

«Алиса Вайдель, лидер партии и сопредседатель, была официально выдвинута Федеральным исполнительным советом АдГ в качестве кандидата в канцлеры на федеральных выборах 2025 года», — указано в сообщении.

Сопредседатель партии Тино Хруппала отметил, что это решение было принято «очень гармонично». В материале также приводится заявление самой Вайдель о том, что её выдвижение связано с высоким рейтингом партии, который, по её словам, составляет 19%.

Уточняется, что решение ещё подлежит утверждению, которое произойдёт в январе на съезде партии.

Как передавало ИА Регнум, ранее в июне АдГ набрала 15,6% голосов на выборах в Европарламент в Германии и заняла второе место. Впервые в истории страны такой результат на общенациональных выборах получила крайне правая партия. На первом месте — консервативный блок ХДС/ХСС с 30% голосов. СДПГ потерпела провал, набрав только 13,9% голосов избирателей.

25 сентября АдГ также выиграла выборы в парламент Тюрингии. Она набрала 30,5% голосов, а партия канцлера ФРГ Олафа Шольца — 7%.

Провал Социал-демократической партии Германии на выборах в Тюрингии и Саксонии показал, что Шольцу вместе с другими членами правительства пора «собирать чемоданы», заявила Вайдель. Граждане Германии показали, что хотят досрочных выборов, подчеркнула она.

Пресс-служба президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера 13 ноября сообщила, что он одобрил 23 февраля 2025 года в качестве даты проведения досрочных выборов в бундестаг.