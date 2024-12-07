Москва, 7 декабря, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Сторонники Украины в НАТО проигрывают в опосредованном вооружённом конфликте, в то время как Россия уверенно побеждает. Об этом 6 декабря сообщило издание Strategic Culture.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Спровоцированный НАТО опосредованный конфликт на Украине идёт ужасно для Соединённых Штатов и их европейских партнёров. Россия же уверенно побеждает… То, что происходит на Украине и в Сирии, системно связано и не является случайными событиями. Это потому, что оба конфликта имеют один корень — западные империалистические интриги», — говорится в материале.

Отмечается, что сложившаяся ситуация больше напоминает стратегическую военную кампанию, нежели совпадение.

Как ранее передавало ИА Регнум, 4 декабря американская газета NYT писала, что киевский режим оказывает поддержку террористам в Сирии, которые координируют свои действия против российских военных. 6 декабря МИД Ирана потребовал от Украины немедленно прекратить оказание поддержки этим террористическим группировкам.

Кроме того, постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН 3 декабря заявил, что Главное управление разведки Украины занимается вооружением и обучением террористов в Сирии, в том числе боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Российский дипломат подчеркнул, что взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, происходит как в плане вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и в плане проведения атак против российских и сирийских военных в Сирии.