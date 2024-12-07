Курск, 7 декабря, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Потери ВСУ за время ведения боевых действий в Курской области превысили 38,8 тыс. человек. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В минувшие сутки потери ВСУ превысили 380 военнослужащих, также были уничтожены боевая бронированная машина противника, четыре автомобиля и три миномёта.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 38 865 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1231 боевую бронированную машину, 1096 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США (и иную технику. — Прим. ред.)», — сказано в сообщении.

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