Москва, 7 декабря, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли в Курской области более 380 военных, трое бойцов противника сдались в плен. Об этом сообщило 7 декабря Минобороны РФ в Telegram-канале.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

В минувшие сутки подразделения воинской группировки «Север», уточнили в ведомстве, нанесли поражение ВСУ в окрестностях Агронома, Викторовки, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Никольского, Новоивановки, Плёхово и Свердликово. Живую силу и технику противника в курском приграничье, а также в Сумской области Украины, поразили ударами авиация и артиллерия.

«За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих. Уничтожены боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три миномёта. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в ежедневной сводке МО РФ.

Общие потери киевского режима с начала попытки вторжения в Курскую область составили около 38,9 тыс. военных и 232 танка.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что ситуация в Курской области близится к развязке, ожидается нормализация обстановки. Так он прокомментировал решение президента Владимира Путина назначить Александра Хинштейна врио губернатора региона.

Утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.