Новосибирск, 7 декабря, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Число пострадавших в ДТП с участием автобуса в Новосибирской области выросло до 11 человек. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщила пресс-служба правительства региона.

Госавтоинспекция Новосибирской области

«В результате ДТП с автобусом, перевозившим пассажиров в Новосибирском районе, по данным службы скорой медицинской помощи, травмированы 11 человек», — сказано в сообщении.

Пострадавшие доставлены в центр политравмы Городской клинической больницы № 34. И. о. министра здравоохранения области Ростислав Заблоцкий сообщил, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. По предварительным данным, пациентов в тяжёлом состоянии нет, отметил Заблоцкий.

Пресс-служба следственного управления СК по Новосибирской области сообщила о начале проведения доследственной проверки по факту ненадлежащего оказания услуг водителем маршрутного транспортного средства.

Как передавало ИА Регнум, ДТП произошло утром 7 декабря на трассе Новосибирск ― Кочки ― Павлодар. Пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся.

Пресс-служба регионального ГУ МВД сообщала, что автобус перевозил 26 взрослых пассажиров из посёлка Садовый в Верх-Тулу на мероприятие. Отмечалось, за медицинской помощью после ДТП обратились два человека.

7 ноября автобус с работниками свинокомплекса перевернулся на трассе в Большемуртинском районе Красноярского края. В результате ДТП пострадали 18 человек. Пятерых пострадавших госпитализировали с ушибами и ссадинами. По предварительным данным, водитель автобуса Higer не справился с управлением и съехал в кювет.