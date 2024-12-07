Берлин, 7 декабря, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц уже беседовал с избранным президентом США Дональдом Трампом по вопросам украинского конфликта. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщило агентство BR24 со ссылкой на медиагруппу Funke.

Evan Vucci/AP/TASS Дональд Трамп

В материале указано, что у Шольца состоялся телефонный разговор с республиканцем, после которого канцлер выразил уверенность в возможности разработать общую стратегию по геополитическому кризису.

«Я уверен, что мы сможем разработать совместную стратегию для Украины. Моим руководящим принципом остаётся то, что ничего нельзя решить, не дав высказаться украинскому народу», — заявил канцлер.

Также уточняется, что представители Шольца напрямую общались с советниками Трампа по вопросам безопасности.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Шольцем 15 ноября. Он стал первым за последние два года и состоялся по инициативе немецкой стороны. Между политиками прошёл подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине. Также условлено, что по итогам беседы помощники президента России и канцлера ФРГ будут поддерживать связь.

2 декабря Шольц прибыл в Киев для переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Визит канцлера стал первым за последние два с половиной года. В ходе него он объявил о выделении новой помощи Украине в размере 650 млн евро. Новый пакет помощи включает танки Leopard 1, боевые беспилотные летательные аппараты и зенитные ракетные комплексы Iris-T.

Вскоре после этого канцлер опубликовал в социальной сети X обращение к президенту Путину, в котором выразил поддержку Зеленскому. Шольц подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», и выразил уверенность в том, что эта поддержка не ослабнет.