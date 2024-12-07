Казань, 7 декабря, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева переизбрали на новый четырехлётний срок в ходе отчётно-выборной конференции организации в Казани. Об этом сообщили 7 декабря журналистам в пресс-службе ФТР.

Владимир Астапкович/РИА Новости Шамиль Тарпищев

Тарпищев был единственным кандидатом, участники конференции поддержали его единогласно.

Как сообщало ИА Регнум, заслуженный тренер СССР Тарпищев руководит организацией, курирующей вопросы тенниса в России, с 1999 года. До 2002 года ФТР называлась Всероссийской теннисной ассоциацией. В 2020 году его избрали на очередной четырёхлетний срок.

Под руководством Тарпищева российские теннисисты трижды — в 2002, 2006 и 2021 годах — выигрывали Кубок Дэвиса. До этого тройная победа удавалась лишь четырём капитанам сборных. Кроме того, в 2021 году сборная РФ впервые победила в командном турнире ATP Cup.

В 1996 году Тарпищев получил звание мастера спорта по теннису, в 1981 году был удостоен звания заслуженного тренера РСФСР, а в 1985 году — СССР. Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней, орденами Почёта и Дружбы, а также наградой Golden Achievement за значительный вклад в развитие тенниса, которую присуждают Международный теннисный зал славы и Международная федерация тенниса (ITF).