Киев, 7 декабря, 2024, 13:40 — ИА Регнум. На Украине планируют уволить главу национального банка Андрея Пышного и заместителя руководителя офиса президента страны Олега Татарова. Об этом сообщил 7 декабря депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Известия/Тарас Петренко

Он рассказал, что, по данным его источников, в течение 14 дней Татарова и Пышного снимут с должностей и что решение об этом было принято после визита украинской делегации в США.

«В течение двух недель будет снят с должности… Татаров. Также стоит вопрос об увольнении офисного главбуха Пышного — к нему много вопросов… Всё это должно случиться до 20 декабря», — сообщил Дубинский в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, депутат Рады Дубинский 6 декабря заявил, что главу киевского режима Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака должны арестовать сразу после заключения мира с РФ. Он также отметил, что Ермак отправился в США заявлять о готовности Киева к мирному урегулированию, как только появилась угроза сокращения финансирования.

5 декабря первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил о том, что руководство киевского режима получило от команды избранного президента США Дональда Трампа определённые указания в рамках встречи, прошедшей 4 декабря в Вашингтоне.