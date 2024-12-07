Подольск, Московская область, 7 декабря, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Двое малолетних детей погибли в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Подольске. Об этом сообщила 7 декабря пресс-служба главного следственного управления СК России по Московской области.

ГСУ СК России по Московской области

На девятом этаже горела одна из квартир. Пожарные обнаружили там тела двух мальчиков 2020 и 2022 годов рождения.

«Предварительной причиной произошедшего явилось ненадлежащее использование электрооборудования», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают подробности произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре в подмосковной Некрасовке двое детей 11 и 12 лет устроили пожар в квартире, когда пытались приготовить обед. На сковороде вспыхнуло масло, которое обожгло лицо, руки и ноги младшего мальчика, затем огонь перекинулся на мебель и потолок. Пострадавшего ребёнка увезли в больницу.

В том же месяце в деревне Демидовка Тульской области погибли трое детей восьми, четырёх и трёх лет. Они находились одни в частном доме, когда там начался пожар. Дом не был оснащен специальной сигнализацией, после трагедии возбудили уголовное дело.