Тегеран, 7 декабря, 2024, 12:45 — ИА Регнум. МИД Ирана опроверг сообщения СМИ об эвакуации иранского посольства в Дамаске на фоне активизации террористов на территории Сирии, заявил официальный представитель иранского ведомства Исмаил Багаи.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Ранее газета The New York Times со ссылкой на чиновников сообщала, что Иран начал эвакуацию из Сирии своих военных командиров, дипломатов и советников. По мнению издания, эвакуация свидетельствует якобы о неспособности Ирана помочь президенту Сирии Башару Асаду удержаться у власти.

«Сообщение об эвакуации посольства Исламской Республики Иран в Дамаске не соответствует действительности», — приводит его слова агентство Mehr.

Багаи уточнил, что посольство продолжает свою деятельность в прежнем режиме.

Как передавало ИА Регнум, отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо 27 ноября. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов. Сирийская армия 29 ноября начала контрнаступление на боевиков в Алеппо и Идлибе.

1 декабря Асад встретился в Дамаске с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Сирийский лидер подчеркнул, что власти республики продолжают борьбу с терроризмом на всей своей территории. Иранский министр, в свою очередь, подтвердил готовность Тегерана предоставить Дамаску различные виды поддержки для борьбы с боевиками.

Президент России Владимир Путин 3 декабря в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом указал на необходимость прекращения террористической агрессии в отношении этой страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия решительно поддерживает усилия властей Сирии на фоне эскалации.