МИД Ирана опроверг информацию об эвакуации посольства в Дамаске
Тегеран, 7 декабря, 2024, 12:45 — ИА Регнум. МИД Ирана опроверг сообщения СМИ об эвакуации иранского посольства в Дамаске на фоне активизации террористов на территории Сирии, заявил официальный представитель иранского ведомства Исмаил Багаи.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на чиновников сообщала, что Иран начал эвакуацию из Сирии своих военных командиров, дипломатов и советников. По мнению издания, эвакуация свидетельствует якобы о неспособности Ирана помочь президенту Сирии Башару Асаду удержаться у власти.
«Сообщение об эвакуации посольства Исламской Республики Иран в Дамаске не соответствует действительности», — приводит его слова агентство Mehr.
Багаи уточнил, что посольство продолжает свою деятельность в прежнем режиме.
Как передавало ИА Регнум, отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо 27 ноября. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов. Сирийская армия 29 ноября начала контрнаступление на боевиков в Алеппо и Идлибе.
1 декабря Асад встретился в Дамаске с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Сирийский лидер подчеркнул, что власти республики продолжают борьбу с терроризмом на всей своей территории. Иранский министр, в свою очередь, подтвердил готовность Тегерана предоставить Дамаску различные виды поддержки для борьбы с боевиками.
Президент России Владимир Путин 3 декабря в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом указал на необходимость прекращения террористической агрессии в отношении этой страны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия решительно поддерживает усилия властей Сирии на фоне эскалации.