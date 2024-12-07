Вашингтон, 7 декабря, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Численность американских военнослужащих, которые размещены на территории Европы, составляет приблизительно 80 тыс. человек. Об этом сообщил действующий президент США Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По информации главы Белого дома, они находятся на территории европейских стран, входящих в НАТО.

«Около 80 тыс. военнослужащих Вооружённых сил США направлены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе», — говорится в письме Байдена, адресованном обеим палатам Конгресса США.

В тексте этого документа, который опубликован на сайте Белого дома, утверждается, что этот военный контингент развернут на европейском регионе для «успокоения союзников США» и «подавления России».

Как сообщало ИА Регнум, в апреле газета The New York Times со ссылкой на командующего сухопутными войсками США в Европе генерала Дэррила Уильямса проинформировала, что военные учения стран Североатлантического альянса, проводимые весной 2024 года на европейском континенте, направлены «фактически» против России. В статье говорилось, что манёвры должны показать, как могут выглядеть «первые моменты современного конфликта великих держав».

В мае президент России Владимир Путин предупреждал, что ввод военных контингентов Запада на Украину станет ещё одним шагом к конфликту в Европе и глобальному вооружённому противостоянию. Глава государства добавил, что в этом случае западные войска окажутся в зоне поражения российских военных.

В начале июня британская газета The Telegraph написала, что НАТО разрабатывает план переброски американских солдат и бронетехники в Европу на случай войны с Россией. В публикации уточнялось, что Вооружённые силы США высадятся в одном из пяти заранее определённых портов и далее будут переброшены по подготовленным логистическим путям.