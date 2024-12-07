Брюссель, 7 декабря, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Латвия и Литва помешали принять 15-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом 6 декабря сообщает американская газета Politico со ссылкой на источники в дипломатической среде.

ИА Регнум

Сообщается, что страны ЕС вновь не смогли утвердить список санкций против РФ из-за того, что две страны выступили против продления разрешения для европейских компаний продолжать работу на российском рынке, а также импортировать и экспортировать различную продукцию.

Само разрешение существует с декабря 2022 года и трижды продлевалось с целью помочь европейскому бизнесу постепенно покинуть российский рынок.

Издание также сообщает, что Германия, Франция и другие члены союза не планировали отменять данное разрешение. Следующее обсуждение пакета ограничительных мер против России назначено на 16 декабря.

Как ранее передавало ИА Регнум, 6 декабря страны Евросоюза не смогли утвердить 15-й пакет санкций, который включал продление для Чехии срока импорта российской нефтяной продукции, поступающей в основном через Словакию, а также ограничения в отношении танкеров, перевозящих топливо из РФ.

7 ноября на заседании клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявлял, что количество санкций и иных карательных мер, введённых Западом в отношении России, не имеет аналогов в истории. Однако, по словам главы государства, попытка отправить Россию «в нокаут» лишь доказала, что страна нужна миру.