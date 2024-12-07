Москва, 7 декабря, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Берестки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в субботу, 7 декабря, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Берестки Донецкой Народной Республики», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного министерства.

Кроме того, в минувшие сутки ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Потери противника в указанный период составили около 1560 человек.

Как передавало ИА Регнум, ранее подразделениями группировки ВС РФ «Восток» были освобождены населённые пункты Пустынка и Сухие Ялы в ДНР.

В течение осени 2024 года российская армия освободила 88 населённых пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской, Херсонской, Курской и Харьковской областях.

Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов в своей статье ранее отметил, что достигнутые ВС РФ успехи — пролог для зимней кампании, которая может привести к самым тяжёлым поражениям Вооружённых сил Украины за всё время конфликта.