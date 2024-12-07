Москва, 7 декабря, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Компания «Визант Групп», принадлежащая российскому миллиардеру Аркадию Ротенбергу, приступила к осуществлению инвестиционного проекта возведения гостиничного комплекса на базе бывшего санатория «Жемчужина» в Ялте. Об этом бизнесмен 7 декабря сообщил изданию РБК.

ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков Вид на дворец-замок «Ласточкино гнездо»

Комплекс получил название «Рахиль» в честь матери предпринимателя. Планируется, что в проект вложат свыше 15 млрд рублей.

Программа по созданию гостиничного комплекса предполагает строительство двух отелей: пятизвездочного отеля на 180 номеров и четырёхзвездочного на 140 номеров. Также предусмотрено открытие медицинского центра, четырёх ресторанов, конференц-залов и банкетных помещений на территории.

«Все здания на территории будут малой этажности, что позволит сохранить гармонию с окружающим ландшафтом и избежать визуального шума», — уточнил Ротенберг.

Часть корпусов и прилегающих к ним объектов «Жемчужины» реконструируют. Кроме того, обновят инженерные сети. Также, по словам предпринимателя, благоустроят и территорию за пределами гостиничного комплекса, в частности пешеходный мост к замку «Ласточкино гнездо».

В составе комплекса могут появиться и апартаменты — финальное решение будет принято позже, отметил владелец «Визант Групп».

Завершить реконструкцию проекта планируется в 2027 году. По словам Ротенберга, после ввода в эксплуатацию комплекс сможет принимать до 100 тыс. гостей в год.

Как сообщало ИА Регнум, к 2030 году на территории России, согласно поручению президента Владимира Путина, создадут круглогодичные морские курорты, которые смогут принимать не менее 10 млн туристов в год. Такие курорты появятся на Балтийском, Азовском, Чёрном, Каспийском и Японском морях. При этом количество внутренних туристических поездок должно составить не менее 140 млн к 2030 году.

Приоритетными курортами могут стать Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым («Золотые пески России» и Саки), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград («Русская Балтика»), Приморский край (Владивосток, Хасанский район).

Ротенберг ранее заявил о намерении направить в течение ближайших пяти лет более 129 млрд рублей в туристическую инфраструктуру России, расположенную на территории Сибири и Крыма. По его словам, в Сибирском и Южном федеральных округах будут обустроены комплексные рекреационные и курортные территории «нового формата», появятся отели, апартаменты, аквапарки, оздоровительные и развлекательные объекты, планируется предусмотреть туристические объекты всех ценовых сегментов. Первые очереди курортов планируют запустить в Краснодарском крае, Крыму и на Алтае в 2026 году.