Париж, 7 декабря, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп 7 декабря прибыл в Париж. Самолёт политика приземлился в столичном аэропорту Орли. Об этом сообщил новостной канал BFM TV.

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Затем президентский кортеж направился к посольству США в Париже.

Во время визита в столицу Франции Трамп примет участие в церемонии открытия отреставрированного после пожара собора Нотр-Дам (Парижской Богоматери).

Отмечается, что это первая зарубежная поездка Трампа после избрания на пост главы государства. Перед началом церемонии открытия собора избранного президента США в Елисейском дворце примет французский лидер Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, которые прошли в США 5 ноября. Кандидата от Республиканской партии поддержали 50,5% избирателей.

Церемония открытия собора Парижской Богоматери состоится с участием около 40 глав государств и правительств. В числе приглашённых также принц Уэльский Уильям. Были приглашены, но отказались посетить мероприятия, действующий глава Белого дома Джо Байден и короли Испании и Великобритании Фелипе VI и Карл III.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари произошёл 15 апреля 2019 года, он продолжался более 15 часов. В результате обрушились шпиль, часы и оригинальная кровля XII века. На реконструкцию собора было собрано более 840 млн евро.

В конце ноября 2024 года первыми посетителями собора после завершения восстановительных работ стали президент Франции и его супруга Брижит. Официальное открытие назначили на 7 декабря.