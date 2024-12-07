Киев, 7 декабря, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Украина получила от Дании вторую партию истребителей F-16, сообщил 7 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже на Украине», — написал он.

При этом украинский политик не уточнил количество боевых машин, переданных Киеву. Ранее датские власти информировали, что первая партия F-16, которую получила Украина, состояла из шести самолётов.

В рамках второй поставки Копенгаген обещал направить киевскому режиму ещё 13 таких истребителей. Премьер-министр королевства Метте Фредериксен отмечала, что график передачи F-16 основывается на темпах обучения пилотов ВСУ.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин в беседе с ИА Регнум выразил мнение, что решение США поставить Украине через Данию и Нидерланды истребители F-16 говорит о реализации последовательной американской политики использования ВСУ в качестве торпеды против России. Вместе с тем он считает, что поставки боевых самолётов радикально не повлияют на ход СВО.