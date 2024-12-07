Вашингтон, 7 декабря, 2024, 12:29 — ИА Регнум. США не стоит подвергать весь мир риску ядерной войны из-за Украины. Об этом в субботу, 7 декабря, написало американское издание 19FortyFive.

Иван Шилов ИА Регнум

«Не в интересах США рисковать даже ограниченной ядерной войной с Россией из-за Украины», — указано в публикации.

В материале критикуется решение действующего президента США Джо Байдена дать разрешение на применение американских ракет ATACMS для ударов ВСУ вглубь российской территории, которое автор статьи назвал безрассудным.

В публикации также содержится призыв к избранному президенту США Дональду Трампу после инаугурации отменить решение Байдена и завершить украинский конфликт.

Как передавало ИА Регнум, новый виток эскалации произошёл после того, как 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники написала, что Байден впервые разрешил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории.

19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». Теперь агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны будут считать их совместным нападением на РФ, следует из документа.

Пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области.

21 ноября Путин заявил о применении ракетной системы средней дальности «Орешник» для удара по объекту ВПК Украины в Днепропетровске в ответ на действия Запада. Президент сообщил, что новый комплекс может поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты. В то же время эта боевая система не является оружием массового поражения, так как она высокоточная и не несёт ядерный заряд.

Он добавил, что десятки саморазделяющихся боевых блоков способны атаковать цель со скоростью порядка 3 км/с. При этом температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов. По словам Путина, всё, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль.