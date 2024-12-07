Вашингтон, 7 декабря, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Сенат США рассмотрит законопроект, запрещающий подачу гражданских исков в федеральные суды в связи с ущербом от американских санкций. Таким образом Соединённые Штаты намерены оградить свой бизнес от последствий введённых ими же ограничений, сообщило 7 декабря «РИА Новости».

Pogiba Aleksandra/Global Look Press

Документ с официальным названием «Акт о защите американцев от исков со стороны России с 2024 года» представил в конгресс республиканец Уэсли Хант. Проект затрагивает и другие государства: иностранцы не смогут обращаться в суд с жалобами на американские компании, которые добросовестно выполняют свои обязательства в рамках санкций.

«Конгрессмен-республиканец Уэсли Хант представил акт, запрещающий подавать гражданские иски в федеральные суды «в связи с ущербом, нанесённым из-за американских санкций, препятствующих исполнению контракта», — говорится в материале.

Вместе с тем компании несут ответственность за невыполнение контрактов, подписанных до введения ограничений.

Отмечается, что российские суды удовлетворяли иски отечественных компаний, которые пытались взыскать убытки с американских партнёров, не исполнивших обязательства. Компании в США были обязаны исполнять эти решения, что требовало нарушения санкций американского правительства.

Теперь США вводят закон, чтобы не давать хода делам против американских компаний на своей территории, заключило издание.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября администрация президента США Джо Байдена приняла решение расширить санкционный список против России. Ограничения ввели против 100 юридических и физических лиц, в том числе и против «Газпромбанка». Вскоре обслуживание карт UnionPay «Газпромбанка» прекратилось в банках более десяти стран, в том числе в Германии, Турции, ОАЭ, Таиланде, Казахстане, Венгрии.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что санкционные меры со стороны Запада преследовали цель разрушить страну изнутри, но этого не произошло.