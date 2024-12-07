Москва, 7 декабря, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Правительство РФ расширило список государств, граждане которых могут посетить в Россию по единой электронной визе. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщается на официальном сайте кабмина.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее перечень иностранных государств, граждане которых могут оформить единую электронную визу для въезда в Россию», — указано в сообщении.

Уточняется, что в список было добавлено 11 стран: Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа — Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан и Эсватини. Теперь в этот перечень входят 64 государства.

Также отмечено, что Сербия и Андорра были исключены из данного списка, так как с ними заключены двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан.

Как передавало ИА Регнум, с 1 августа по 31 декабря 2023 года Россия выдала около 170 тыс. единых электронных виз гражданам 55 стран, включая Китай, Турцию, Индию, Саудовскую Аравию, Германию, Италию.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников 12 июня заявил, что Россия намерена отменить визы с шестью странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. По его словам, переговоры на эту тему ведутся с властями Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Омана, Малайзии и Мьянмы. Ряд соглашений Россия намерена подписать до конца 2024 года, отметил министр.

Он добавил, что благодаря запуску безвизового обмена и электронной визе Россию с августа 2023 года посетили 400 тыс. иностранных туристов. Безвизовый режим успешно действует с Сейшельскими островами, ЮАР, Ботсваной, Кабо-Верде, Маврикием и Намибией.

29 мая президент России Владимир Путин поручил создать в стране единую цифровую платформу в сфере туризма. В ней должны содержаться все данные о транспортной логистике, гостиницах, кафе, музеях и достопримечательностях, а также об услугах частных гидов и экскурсоводов. В этот же день глава государства поручил утвердить федеральный проект создания круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал».