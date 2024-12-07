Вашингтон, 7 декабря, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн сообщил, что он и канадский хоккеист Уэйн Гретцки будут сопровождать российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, чтобы тот смог побить рекорд в 894 гола. Об этом Беттмэн рассказал в интервью американскому спортивному телеканалу Monumental Sports Network.

David Zalubowski/AP/TASS Александр Овечкин

Комиссионер НХЛ заявил, что он и легенда НХЛ Гретцки («Великий») будут рядом с Овечкиным на льду с того момента, когда он забьет 890-ю шайбу.

У российского спортсмена на данный момент 868 голов, он начал сезон-2024/2025 с высокой результативностью и за 18 матчей набрал 25 очков. Ему нужно ещё 27, чтобы установить новый рекорд после Уэйна Гретцки, чьим наивысшим результатом были 894 забитые шайбы.

«Думаю, когда мы опустимся до пяти, но точно не меньше четырёх, я должен буду начать следовать за ним, и Великий тоже будет… Мы не можем рисковать», — заявил Беттмэн журналистам.

Также сообщается, что команда Овечкина рассчитывает, что он вернётся на лёд в конце декабря или начале января.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября появилась информация, что капитан команды получил травму в матче клуба «Вашингтон Кэпиталз» против «Юты» в городе Солт-Лейк-Сити, США. Врачи диагностировали у него перелом малоберцовой кости левой ноги. Однако 23 ноября газета The Rockdale Citizen сообщила, что хоккеиста заметили на одном из матчей лиги впервые после перелома.