Симферополь, 7 декабря, 2024, 11:35 — ИА Регнум. После мирного урегулирования украинского конфликта возможно начало самораспада страны на отдельные территории, о чём заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Процесс мирного урегулирования украинского кризиса запустит процесс самораспада Украины. Страна может не пережить новые президентские выборы из-за отсутствия определяющей идеи», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Константинова, к украинцам ещё придёт осознание цены, которую они заплатили за «сумасбродные» решения главы киевского режима Владимира Зеленского и его стремление к евроинтеграции.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря итальянское издание Il Fatto Quotidiano предположило, что после мирного урегулирования украинского конфликта возможен сценарий, который предполагает раздел Украины по «немецкой модели», когда после Второй мировой войны территория Германии была поделена на зоны влияния между странами— победительницами.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил проведение новой «Ялтинской конференции», которая закрепит новую геополитическую конфигурацию по итогам специальной военной операции России. Он также отметил, что достижение Россией целей СВО станет стратегическим поражением США.

Президент России Владимир Путин отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.