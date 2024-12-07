Москва, 7 декабря, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Банк России монополизирует некоторые технологии, чем создаёт большую угрозу для инноваций. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в рамках Дня инвестора 6 декабря.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко x

Он раскритиковал ЦБ за чрезмерное стремление отрегулировать решения, которые создают игроки на рынке, в частности, за монополизацию платёжного QR-кода. Он подчеркнул, что столь беспрецедентные вещи отбивают любое желание заниматься инновациями.

«Наш регулятор совсем перебирает сейчас с игрой в бизнес. <…> У нас всё больше и больше границы регулятора заходят за все красные, зелёные, все остальные буйки в части бизнеса», — сказал Греф.

По словам главы «Сбера», сейчас главное, чтобы не началась монополизация сервиса платежей с помощью лица. Технология «оплаты улыбкой» прекрасно работает, люди постепенно к ней привыкают.

В ЦБ, отвечая на заявление Грефа, отметили, что разговор о конкуренции предполагает единое конкурентное поле, равные условия и правила игры. Контроль универсального QR-кода — своего рода стандарта проведения платежа — на уровне отдельных игроков, занимающих львиную долю рынка, обернётся серьёзными перекосами.

«У этих компаний появится возможность диктовать свои условия менее крупным участникам», — цитирует комментарий регулятора ТАСС.

Решение НСПК, добавили в ЦБ, это QR-код универсальной инфраструктуры, а не узкого круга банков. Оно позволяет абсолютно всем банкам оказывать услуги клиентам и конкурировать на уровне продуктов и сервисов. Такой путь, по которому идут многие страны, правильный, подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре на второй конференции Банка России «Фокус на клиенте» Греф заявил, что потребительская экономика, нацеленная на максимальный заработок на клиенте, себя исчерпала. Будущее, по его словам, — за человекоцентричными компаниями.