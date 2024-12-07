Москва, 7 декабря, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Премии в области медицинской науки впервые будут присуждены в 2025 году российским учёным. Об этом сообщили 7 декабря в официальном Telegram-канале правительства России.

Виталий Аньков/РИА Новости

Отмечается, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о присуждении премий, размер которых составил 1 млн рублей. Их будут вручать за отечественные разработки, помогающие сохранить жизнь и здоровье граждан и отвечающие на ранее не решённые медициной вопросы.

В кабмине пояснили, что награды будут присуждать за достижения в сферах превентивной и персонализированной медицины, биомедицинских технологий и нейротехнологий. Соответствующие открытия должны быть испытаны на практике и применяться не менее года.

«Лауреаты премии будут определяться правительством на основании решения межведомственного совета, состав которого утвердит Минздрав. Конкурс по отбору номинантов будет ежегодно стартовать 1 марта, а торжественная церемония вручения премии должна проходить не позднее 30 ноября», — добавили в кабмине.

Как ранее передавало ИА Регнум, из опроса ВЦИОМ, опубликованного 5 декабря, стало известно, что 78% россиян гордятся достижениями отечественной науки, а 64% родителей хотели бы, чтобы их дети работали в научной сфере. Также сообщается, что в России 92% студентов планируют построить научную карьеру.

Кроме того, главный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн 10 ноября рассказал, что отечественная медицина в сфере онкологии находится в авангарде по методам лечения злокачественных опухолей. Он также заявил, что Россия по многим направлениям медицинской науки находится на передовых позициях: например в реконструктивно-пластической хирургии, радиоэмболизации, протонной и брахитерапии.