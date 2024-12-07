Москва, 7 декабря, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Народному артисту РФ Борису Щербакову, который после падения в собственном доме попал в больницу с переломом черепа, снимут швы в середине декабря. Об этом в субботу, 7 декабря, рассказал Telegram-канал SHOT.

РИА Новости/ Виталий Белоусов

5 декабря Щербаков был срочно доставлен в больницу с переломом лицевой кости и сотрясением головного мозга, позже врачи диагностировали у актёра перелом черепа. Сообщалось, что его увезли на скорой из собственного дома, где он упал и сильно ударился головой.

«Борису Щербакову снимут швы в середине декабря. После выписки актёр временно не сможет играть в спектаклях, в том числе из-за перелома челюсти. Сейчас народный артист России находится в ГКБ Иноземцева в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении канала.

Уточняется, что у актёра были выявлены множественные переломы лица и отёк мягких тканей, поэтому его также осмотрит лицевой хирург, чтобы минимизировать риски появления эстетических дефектов и проблем с речью. Отмечается, что Щербаков пока утратил трудоспособность, после выписки ему потребуется длительная реабилитация перед возвращением на сцену. Указано также, что в связи с этим актёр находится в подавленном состоянии.

Щербаков снимается в кино с 1963 года. Известные фильмы и сериалы с его участием: «Тихий Дон», «Сыщики», «Гостья из будущего», «Валентин и Валентина», «Воскресный папа», «Хочу в тюрьму».

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября Щербакова поместили в больницу после жалоб на боль в области сердца. Днём 74-летний актёр почувствовал себя плохо — заболело сердце. Врачи определили, что у него нестабильная стенокардия. После проведённой на дому терапии Щербакова госпитализировали.

В феврале 2023 года Щербакова госпитализировали в Боткинскую больницу в связи с обострением хронического бронхита. Артиста поместили в реанимацию, а затем перевели в стационар. Под наблюдением врачей он находился около двух недель.