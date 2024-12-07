Дамаск, 7 декабря, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Сирийские войска совместно с ВКС России нанесли маскированные удары по позициям и путям снабжения террористов в провинциях Хомс и Хама. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе минобороны Сирийской Арабской Республики.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов. После этого сирийские военные начали контрнаступление на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Алеппо и Идлибе. Правительственной армии также удалось освободить город Эль-Бакум.

Командование правительственной армии Сирии 2 декабря заявило, что войска страны и ВКС России уничтожили за несколько часов более 400 боевиков на территории провинций Алеппо и Идлиб.

4 декабря американская газета NYT писала, что киевский режим оказывает поддержку террористам в Сирии, которые координируют свои действия против российских военных.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия решительно поддерживает усилия властей Сирии на фоне эскалации, в которой явно есть украинский след.

7 декабря газета The New York Times со ссылкой на чиновников написала, что Иран начал эвакуацию из Сирии своих военных командиров, дипломатов и советников. Их вместе с семьями, а также простых иранцев отправляют самолётами и наземным транспортом в Тегеран, Ирак и Ливан.