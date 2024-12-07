Краснодар, 7 декабря, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Школьник, напавший с ножом на сверстников в одной из школ Краснодара, перед этим обижал девочку. Попытка двух подростков защитить её и стала причиной конфликта, сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По его словам, девочка в ходе конфликта получила синяки и ссадины.

«Предварительно, двое пострадавших — родные братья, которые пытались заступиться за девочку. Парень с ножом обижал её и не давал прохода, из-за этого конфликт и начался», — рассказал представитель силовых структур.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря восьмиклассник напал с ножом на других учеников школы, расположенной в посёлке Российском в Краснодаре. Его задержали на месте происшествия. В результате конфликта пострадали пять учеников в возрасте 13–15 лет: троих увезли в больницу с ножевыми ранениями, двое были легко ранены.

Первоначально предполагалось, что словесная перепалка, переросшая в драку с поножовщиной, началась из-за включенной на большую громкость bluetooth-колонки. По словам матери одного из учеников, из колонки звучала песня рэпера Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о хулиганстве и халатности. Проверку по факту произошедшего проводит прокуратура Прикубанского округа Краснодара.

По словам министра образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края Елены Воробьёвой, в школе проведут педагогическое расследование. Она заверила, что школьникам окажут всю необходимую помощь, в том числе психологическую.