Красногорск, 7 декабря, 2024, 10:46 — ИА Регнум. В Московской области в ресторане Euphoria произошла стрельба, в результате которой три человека получили ранения. Об этом сообщает РЕН ТВ в своём Telegram-канале со ссылкой на источник.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

Телеканал отмечает, что пострадавшие получили огнестрельные ранения бедра и поясницы.

Как ранее передавало ИА Регнум, 27 ноября в Москве на Большой Никитской между несколькими мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого они применили, предположительно, травматическое оружие. Один из участников инцидента получил огнестрельное ранение в область бедра. Возбуждено уголовное дело по факту инцидента.

В октябре драка со стрельбой произошла возле ТЦ «Мега» в подмосковных Химках. Двое молодых людей подрались с 34-летним мужчиной. В ходе потасовки его ранили из пневматического пистолета. Полиция начала проверку по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью».