Дублин, 7 декабря, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский проявляет неуважение к собственным предкам, когда сносит исторические памятники на территории Украины. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

IMAGO/Stefan Zeitz/Global Look Press Владимир Зеленский

«Сегодня диктатура Зеленского разрушает памятники таким людям, как его собственный дед, и боготворит тех, кто истреблял еврейское, русское и польское население Украины», — отметил он в публикации.

Боуз уточнил, что Семён Зеленский, приходящийся родным дедом главе киевского режима, был полковником Красной армии во время Второй мировой войны и вместе с тремя своими братьями погиб от рук фашистов в рамках Холокоста.

В 2015 году власти Украины приняли закон о так называемой «декоммунизации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. Уже к началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, в том числе Александру Пушкину и Суворову, а также изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

Как передавало ИА Регнум, в октябре в Киеве одобрили снос памятников писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке. Месяцем ранее в Одессе власти решили демонтировать 19 памятников в городе, которые связаны с Россией.

15 ноября памятники российским писателям Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову снесли в Кривом Роге. Несколько дней спустя на месте бывшего монумента русскому писателю появилась надпись «Пушкин вечен, а вы нет».

Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское, но у такой политики нет и не может быть никакого будущего.