Новосибирск, 7 декабря, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Число пассажиров, получивших травмы в аварии с автобусом на трассе в Новосибирской области, увеличилось до 11 человек. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе правительства региона.

Госавтоинспекция Новосибирской области

Всех пострадавших доставили в местный центр травматологии. И. о. главы регионального минздрава Ростислав Заблоцкий подчеркнул, что врачи оказывают им всю необходимую помощь.

«В настоящее время пассажиров обследуют, чтобы установить характер травм. По предварительным данным, пациентов в тяжёлом состоянии нет», — процитировал ТАСС министра здравоохранения

Как сообщало ИА Регнум, пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся на трассе Новосибирск ― Кочки ― Павлодар в Новосибирской области. Авария произошла около 10:30 (06:30 мск) 7 декабря на 20-м километре автодороги. Автобус, за рулём которого находился 65-летний водитель, перевозил 26 пассажиров из посёлка Садовый в Верх-Тулу.

7 ноября автобус с работниками свинокомплекса перевернулся на трассе в Большемуртинском районе Красноярского края, пострадали 18 человек. Пятерых пострадавших госпитализировали с ушибами и ссадинами. По предварительным данным, водитель автобуса Higer не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.