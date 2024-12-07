Владивосток, 7 декабря, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Водитель экскаватора совершил наезд на 13-летнюю девочку в районе ремонтируемой набережной во Владивостоке. Ребёнка госпитализировали, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Кадр из видео

«Днём 7 декабря водитель колёсного экскаватора 1982 г. р. совершил наезд на девочку 2011 г. р.», — указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Там же опубликовано видео с моментом наезда на подростка. Травмирование пешехода послужило поводом для прокурорской проверки. Деятельность организации-подрядчика проверяют на предмет полноты мер для обеспечения безопасности при работах.

По итогам будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования, подчеркнули в прокуратуре.

Экскаватор переехал девочке ноги, с улицы Адмирала Фокина её увезли на скорой. По предварительным данным, у ребёнка множественные переломы, сообщил местный портал Vladivostok1.ru.

По набережной, которую ремонтируют с начала весны, школьница шла с матерью. Сигнальной ленты на этом участке не было, водитель, по словам очевидцев, не пытался предупредить пешеходов о манёвре.

Как сообщало ИА Регнум, прошлой зимой 11-летнего школьника засосало в снегоуборочную машину на севере Москвы. В тот день в городе выпала месячная норма осадков, была плохая видимость. Мальчик отвлёкся и попал под щётку машины, которая двигалась ему навстречу. Водитель сразу вызвал скорую, в больнице школьнику наложили швы на травмированную ногу.

В августе в Якутии две девочки, играя, залезли в коробку, по которой проехал фронтальный погрузчик. Детей увезли в больницу с травмами, в произошедшем разбирались правоохранители.