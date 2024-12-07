Москва, 7 декабря, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Злоумышленники используют новую схему с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС), чтобы получить доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги». Об этом 7 декабря сообщила эксперт проекта Народного фронта «За права заёмщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В беседе с «РИА Новости» она пояснила, что мошенники рассказывают потенциальной жертве легенду о необходимости обновить персональные данные, иначе полис ОМС якобы перестанет действовать. Для этого они просят продиктовать код аутентификации из СМС, который даёт возможность войти в личный кабинет на портале госуслуг.

«Напоминаем всем главное правило: код из СМС нельзя сообщать ни при каких условиях. Это как ключи от вашей квартиры ― ведь их никто не передаст какому-то чужому человеку, что бы тот ни говорил», ― указала эксперт.

Также она напомнила, что страховые компании самостоятельно делают все обновления полиса, а старые полисы на «Госуслугах» обновляются автоматически.

Как сообщало ИА Регнум, врио начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Москве Владимир Прасолов рассказал о новой схеме обмана россиян с помощью фейковых доставок цветов. Сначала курьер доставляет букет, который никто не заказывал, а на следующий день гражданину перезванивают якобы от службы доставки и просят сообщить код с подтверждением того, что заказ получен. На самом деле это идентификационные цифры для подтверждения финансовых операций.

5 декабря в МВД России рассказали о новом виде мошенничества, который получил название spoofing (спуфинг). Это кибератака с использованием цифровых технологий, во время которой злоумышленники маскируются под знакомого человека или компанию, чтобы втереться в доверие.

Мошенники создают фиктивные номера и сайты, маскируют под известные источники. В своих схемах преступники используют отправку якобы рабочих документов, по видом которых рассылают вредоносный файл. Как только его открывают, выполняется скрытая установка вирусной программы на смартфон жертвы.