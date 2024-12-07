Москва, 7 декабря, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Отказ принимать у россиян доллары старого образца за рубежом является глобальное тенденцией и не связан с желанием ущемить права российских граждан. Об этом 7 декабря сообщил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он признал, что проблема с приёмом таких купюр за границей существует.

«Это не касается исключительно россиян, подобная ситуация складывается во всех странах мира. Аналогично и в России некоторые банки не принимают купюры старого образца», ― пояснил глава департамента.

По его словам, это делается для того, чтобы банки могли лучше защищать свои резервы и иметь в обращении более новые банкноты.

«Это общемировая практика, никак не связанная с ограничением прав российских граждан», — подчеркнул Кондратьев.

Как передавало ИА Регнум, Ассоциация туроператоров России (АТОР) 22 октября сообщила, что россияне массово столкнулись с отказами в приёме наличных долларов в заграничных банках и пунктах обмена валют. Уточнялось, что американскую валюту нового образца — «синие» доллары — требуют в Турции, ОАЭ, Таиланде, Египте, Армении и на других популярных у россиян направлениях для отдыха и деловых поездок. Кроме того, валюта должна быть в идеальном состоянии — без пятен, посторонних надписей и потёртостей.

До этого американские и швейцарские банки ограничили приём старых банкнот. Как заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, на такой же шаг могут пойти и европейские организации.

Экономист Михаил Беляев рассказал, что доллары старого образца можно попытаться обменять в других странах, однако предупредил, что россияне со старыми долларами на руках могут столкнуться с проблемами в зарубежных банках из-за своего гражданства, а также потерять на больших затратах на саму поездку.

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков 11 ноября рассказал, что финансовые учреждения и магазины за рубежом могут отказаться принимать выпущенные до 2013 года доллары при попытке расплатиться ими.

Российские и зарубежные банки всё чаще отказываются принимать старые долларовые купюры из-за санкций, пояснил финансист Лазарь Бадалов. По его словам, из-за рестрикций российские банки не могут напрямую пересылать наличную иностранную валюту в Европу и США, а также не могут получать обратно новые купюры. Если попадаются ветхие и испорченные банкноты, в дальнейшем у российского банка возникнут с ними трудности.