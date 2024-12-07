Москва, 7 декабря, 2024, 08:44 — ИА Регнум. В воскресенье, 8 декабря, в Москве потеплеет до 0 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По его словам, днём 7 декабря столбики термометров опустятся до -1…-3 градусов, а по области ― до -6 градусов и пойдёт заметный снег. Такая же температура прогнозируется и в ночь на 8 декабря.

«А днём уже 0…-2, в центре ― до +1 градуса, по области ― до -4 градусов», ― уточнил в беседе с ТАСС Вильфанд.

Синоптик добавил, в выходные в столице прогнозируется мокрый снег, к 9 декабря выпадет от 5 до 10 мм, а в некоторых местах до 15 мм.

Как сообщало ИА Регнум, Вильфанд 29 ноября заявил, что в декабре во всех регионах России ожидается температура воздуха около и выше климатической нормы. Синоптик уточнил, что это связано с ожидаемым частым «вторжением Атлантики» в азиатскую часть страны, что является редким явлением.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве в декабре ожидается температура воздуха на 1,5–2 градуса выше нормальных значений. По его словам, на стыке первой и второй декад первого зимнего месяца ожидается приход в столицу и Подмосковье очередного снежного циклона, что ознаменуется выпадением осадков и понизит температуру воздуха до 0… -3 градусов.