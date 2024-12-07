Вашингтон, 7 декабря, 2024, 08:34 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп позвонил действующему главе государства Джо Байдену на прошлой неделе, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на два источника, знакомые с беседой.

Al Drago — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден и Дональд Трамп

Разговор двух лидеров был непродолжительным и не касался актуальной повестки.

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