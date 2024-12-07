Новосибирск, 7 декабря, 2024, 08:28 — ИА Регнум. В Новосибирской области на трассе Новосибирск ― Кочки ― Павлодар съехал в кювет и перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ГУ МВД России по Новосибирской области

Уточняется, что авария произошла около 10:30 (06:30 мск) 7 декабря на 20-м километре автодороги. Автобус, за рулём которого находился 65-летний водитель, перевозил 26 пассажиров из посёлка Садовый в Верх-Тулу.

«За медицинской помощью обратились два пассажира (совершеннолетние), возраст и характер травм уточняются. Автобус перевозил взрослых пассажиров на мероприятие», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в Telegram-канале.

Сотрудники полиции и следователи выясняют обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября автобус с работниками свинокомплекса перевернулся на трассе в Большемуртинском районе Красноярского края, пострадали 18 человек. Пятерых пострадавших госпитализировали с ушибами и ссадинами. По предварительным данным, водитель автобуса Higer не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.

2 октября в районе села Великомихайловка Белгородской области столкнулись рейсовый автобус Ford с пассажирами и грузовой автомобиль. В результате ДТП на месте происшествия погибли четыре человека, 12 пострадали. Восемь пострадавших доставили в больницу, в том числе одного подростка, с травмами тяжёлой или средней степени тяжести. Отмечается, что смертельная авария произошла на опасном участке дороги.