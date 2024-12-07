Махачкала, 7 декабря, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Срок домашнего ареста продлили для жены бывшего главы Сергокалинского района Дагестана, чей сын был ликвидирован силовиками. Об этом сообщили 7 декабря в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Советский районный суд Махачкалы продлил Айшат Омаровой меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2025 года», — сказали в суде «РИА Новости».

В октябре Омарову задержали по подозрению в растрате и служебном подлоге. По версии следствия, в 2014 году Омарова, работавшая заведующей детским садом, фиктивно устроила свою родственницу на должность делопроизводителя. В результате путём растраты были похищены бюджетные средства в размере более 121 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня в Дербенте и Махачкале были совершены нападения на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки вооружённых боевиков погибли 22 человека, ещё более 40 пострадали. Пятеро боевиков, причастных к нападениям, были ликвидированы силовиками. В их числе был 31-летний Осман Омаров, сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.